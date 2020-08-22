Подтверждено 588 новых случаев коронавируса

Подтверждено 588 новых случаев коронавируса

Сегодня, 22 августа, в Молдове было подтверждено 588 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

3 новых случая “завезены”: из России, Кипра, Украины. Количество проведённых за сутки тестов составило 3 159, 2 495 из них были сделаны первично.

Общее количество заболевших за всё время пандемии в нашей стране достигло 33 072. Вылечились 22 958 человек, скончались 935.

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Комментарии (1)

  1. Дурдом!!! Когда наконец-то в Молдове также как и в Новой Зеландии в течение 105 дней цифра заболеваний 0 !!! Неужели мы не в состоянии быть умнее и дисциплинированные и снизить показатели заболеваний к 0 !!!

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