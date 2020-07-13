0

Сегодня, 13 июля, в Молдове было подтверждено 57 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки был сделан 551 тест на обнаружение коронавируса, 388 из которых – первично. 57 оказались положительными. Все новые случаи местные, 2 из них зарегистрированы в Приднестровье.

За всё время пандемии в Молдове от коронавируса вылечились 12793 человека, скончались 649. Активными остаются 5997 случаев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.