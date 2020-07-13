Подтверждено 57 новых случаев коронавируса

Подтверждено 57 новых случаев коронавируса

Сегодня, 13 июля, в Молдове было подтверждено 57 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За последние сутки был сделан 551 тест на обнаружение коронавируса, 388 из которых – первично. 57 оказались положительными. Все новые случаи местные, 2 из них зарегистрированы в Приднестровье.

За всё время пандемии в Молдове от коронавируса вылечились 12793 человека, скончались 649. Активными остаются 5997 случаев.

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Комментарии (1)

  1. Заканчиваются деньги из Европы и вот заражённых всё меньше. А то, что из-за приписок сломали другим людям жизнь и лишили всех средств для жизни, до фени!
    Да, вирус есть и от него болеют и умирают, но не в таких масштабах. Умирают и от других болезней! Берите пример с Беларуси! Там смертность меньше чем в Молдове. И людей не сажали на мох!

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