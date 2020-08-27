0

Сегодня, 27 августа, в Молдове было подтверждено 564 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Два новых случая “завезены”: из Румынии и Германии. Количество проведённых за сутки тестов составило 3007, из них 2366 были сделаны впервые.

Общее количество заболевших за всё время пандемии в нашей стране достигло 35 546. Вылечились 24 433 человека, 977 заболевших скончались.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.