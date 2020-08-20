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За последние сутки в стране было подтверждено 522 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

8 новых случаев были “завезены” – 2 из Турции, по 1 из Украины, Австрии, Франции, Германии, Ирландии, США. Всего сегодня провели 3 242 теста, из них 2 529 – первично.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 31 937 человек. 22 411 человек вылечились, 921 скончались.

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