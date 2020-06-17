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Сегодня, 17 июня, в Молдове было подтверждено 478 новых случаев коронавируса. Информацию представили на брифинге для прессы в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Сегодня были обработаны 1943 теста на обнаружение коронавируса. 478 из них оказались положительными. Два новых случая были “завезены” в страну.

Больше всего новых случаев в Кишиневе – 149. На втором месте Бельцы – 81. Следом Фалешты – 22. Сколько новых случаев в других муниципиях и районах, представлено на графике ниже.

За последние сутки были зарегистрированы еще 10 летальных исходов. Всего – 433. Выздоровели 7077 человек.

Общее количество подтвержденных за всё время случаев составляет 12732. Активные – 5222 случая.

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