Сегодня, 12 августа, в Молдове было подтверждено 474 новых случая коронавируса. Информацию представили в Минздраве.
3 новых случая были “завезены” в страну (по одному из Франции, Турции и Германии), остальные – местные. Всего сегодня провели 2 564 теста, из них 1 996 – первично.
За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 28 697 человек. Активными остаются 7 842 случая. 19 998 человек вылечились, 863 скончались.
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Наблюдая за статистикой по коронавирусу день за днём сделал вывод,что у молдавского народа полностью пропал инстинкт самосохранения…..к сожалению! После райской жизни это конечно сложно,но жизнь даётся один раз и поэтому мы должны её беречь!!! Люди- будьте здоровы и благоразумны!