Подтверждено 474 новых случая коронавируса

Подтверждено 474 новых случая коронавируса

Сегодня, 12 августа, в Молдове было подтверждено 474 новых случая коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

3 новых случая были “завезены” в страну (по одному из Франции, Турции и Германии), остальные – местные. Всего сегодня провели 2 564 теста, из них 1 996 – первично.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 28 697 человек. Активными остаются 7 842 случая. 19 998 человек вылечились, 863 скончались.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Наблюдая за статистикой по коронавирусу день за днём сделал вывод,что у молдавского народа полностью пропал инстинкт самосохранения…..к сожалению! После райской жизни это конечно сложно,но жизнь даётся один раз и поэтому мы должны её беречь!!! Люди- будьте здоровы и благоразумны!

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md