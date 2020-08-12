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Сегодня, 12 августа, в Молдове было подтверждено 474 новых случая коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

3 новых случая были “завезены” в страну (по одному из Франции, Турции и Германии), остальные – местные. Всего сегодня провели 2 564 теста, из них 1 996 – первично.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 28 697 человек. Активными остаются 7 842 случая. 19 998 человек вылечились, 863 скончались.

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