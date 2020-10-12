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12 октября в Молдове было подтверждено 467 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1 877 тестов, из которых 1 647 – впервые. 1 новый случай был “завезён” в страну из Румынии.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 62 618 человек. 44 728 пациентов вылечились, 1 478 скончались.

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