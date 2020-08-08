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Сегодня, 8 августа, в Молдове было подтверждено 453 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

6 из них – в Приднестровье. 2 новых случая были “завезены” в страну: по одному из Греции и Португалии.

Всего сегодня было проведено 2 406 тестов, из которых 1 872 первично. Количество подтверждённых случаев за всё время пандемии составило 27 443.

Вылечились 19 100 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё 6 человек. Общее количество летальных исходов составляет 841.

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