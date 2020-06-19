Подтверждено 450 новых случаев коронавируса (ФОТО)

Подтверждено 450 новых случаев коронавируса (ФОТО)

Сегодня, 19 июня, в Молдове было подтверждено 450 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве. 

Сегодня было проведено 2013 тестов, из которых 1651 первично, а остальные повторно.

Больше всего новых случаев в Кишиневе – 126. Всего на 18 случаев отстают Бельцы – там 108 заболевших. В Чадыр-Лунге 19 новых случаев. Ситуация в остальных муниципиях и районах представлена на графике ниже.

Вылечились 7525 человек, скончались 450.

Общее количество подтвержденных за всё время случаев коронавируса составляет 13556. Активные – 5581 случай.

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