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За последние 24 часа в Молдове было подтверждено 412 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

3 новых случая были “завезены” в страну: из Германии, Франции и Италии. Всего сегодня сделали 2579 тестов, из них 1998 – первично.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 30789 человек. 21885 вылечились, 908 скончались. За последние сутки не зарегистрировано ни одного нового летального исхода.

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