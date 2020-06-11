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Сегодня, 11 июня, в Молдове было подтверждено 406 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в Молдове было сделано 1802 теста на обнаружение коронавируса. 406 из них оказались положительными. Больше всего новых случаев в Кишиневе – 95. В Комрате 39, в Тараклии 33, в Бельцах 23, в Чадыр-Лунге, Криулянах и Приднестровье по 18, в Вулканештах 17, в Кагуле 15, в Штефан-Водэ 14, в Калараше 13, в Яловенах 12, в Глодянах 10. 9 новых заболевших в Сынжерей, по 8 в Дрокии и Оргееве, по 7 в Фалештах и Рышканах, 6 в Окнице, по 5 в Басарабяске, Каушанах и Сороках, 4 в Единцах, по 3 в Новых Аненах, Хынчештах и Страшенах, по 2 в Леова, Резине и Унгенах, по одному в Ниспоренах и Теленештах.

Всего в Молдове было зарегистрировано 10727 случаев коронавируса. Вылечились 6072 человек, скончались 375. Активными остаются 4280 случаев.

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