Подтверждено 406 новых случаев коронавируса

Подтверждено 406 новых случаев коронавируса

Сегодня, 6 августа, в Молдове было подтверждено 406 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

5 из них – в Приднестровье. Столько же новых случаев были “завезены” в страну из Турции, Румынии, Португалии.

Всего сегодня было проведено 2 254 теста, из которых 1 754 первично. Количество подтверждённых случаев за всё время пандемии составило 26 628. Вылечились 18 676 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё 5 человек. Общее количество летальных исходов составляет 828.

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