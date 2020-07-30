0

Сегодня, 30 июля, в Молдове было подтверждено 396 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За последние сутки было сделано 1992 теста, в том числе 1536 первично. 11 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье, 3 были “завезены” в страну: из Бельгии, Франции и Румынии.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 24343 случая коронавируса. Вылечились 17040 человек, скончались 771.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.