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За последние 24 часа в Молдове было подтверждено 396 новых случаев коронавируса, 22 из которых в Приднестровье. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

1 новый случай был “завезён” в страну из Узбекистана. Всего сегодня провели 2359 тестов, из них 1850 – первично.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 29 483 человека. 20 556 человек вылечились, 884 скончались.

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