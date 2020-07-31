0

Сегодня, 31 июля, в Молдове было подтверждено 390 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 2136 тестов, в том числе 1629 первично. 9 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье, 2 были “завезены” в страну: из США и Румынии.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 24733 случая коронавируса. Вылечились 17269 человек, скончались 778.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года на 30% вырастут зарплаты целого ряда категорий медицинских работников – всего около 43 тысяч человек. Для этого из госбюджета выделят более 362 млн леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.