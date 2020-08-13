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Сегодня, 13 августа, в Молдове было подтверждено 390 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

8 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье. 2 случая были “завезены” в страну из Турции и Румынии. Всего сегодня провели 2215 тестов, из них 1752 – первично.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 29 087 человек. 20 276 человек вылечились, 878 скончались.

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