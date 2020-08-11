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Сегодня, 11 августа, в Молдове было подтверждено 382 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

9 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье. 4 “завезены”: из Турции (2), Италии (1) и Румынии (1).

Количество проведённых за сутки тестов составило 2 174, 1 612 из них были сделаны первично. Общее количество заболевших за всё время пандемии в нашей стране достигло 28 223. Вылечились 19 740 человек, скончались 857.

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