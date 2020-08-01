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Сегодня, 1 августа, в Молдове было подтверждено 380 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 2322 теста, в том числе 1815 первично. 8 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье, по одному было “завезено” в страну из Австрии и Украины.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 25 113 случаев коронавируса. Вылечился 17 571 человек, скончались 788.

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