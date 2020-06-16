Подтверждено 375 новых случаев коронавируса (ФОТО)

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Сегодня, 16 июня, в Молдове было подтверждено 375 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

4 новых случая зарегистрированы в Приднестровье. Два случая от общего количества были “завезены”: из Российской Федерации и из Великобритании.

Всего сегодня было сделано 1824 теста, из которых 1483 первично и 341 повторно. Общее количество зарегистрированных за всё время случаев коронавируса в Молдове достигло 12254.

Скончались еще 6 человек: 62-летние женщина и мужчина из Приднестровья, 60-летний житель Тараклии, 63-летняя жительница Чадыр-Лунги, 67-летний мужчина из Сынжерей и 59-летний из Единец. У всех были хронические заболевания. Общее количество летальных исходов составило 423.

Выздоровели 6091 человек. Активными остаются 4930 случаев.

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