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Сегодня, 18 июня, в Молдове было подтверждено 374 новых случая коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За последние сутки было сделано 1769 тестов, из которых 1337 первично.

На первом месте по количеству новых случаев Кишинев – 125. На втором месте Бельцы – 42, на третьем Тараклия – 19.

Вылечились 7252 человека, скончались 444.

Общее количество случаев за всё время пандемии – 13106. Активными остаются 5410 случаев.

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