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Сегодня, 12 июня, в Молдове было подтверждено 366 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего сегодня было сделано 1646 тестов на обнаружение коронавируса, из которых 1404 первично и 242 повторно. Общее число зараженных коронавирусом за всё время жителей Молдовы достигло 11093. 6229 из них уже вылечились.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались еще три человека: 72-летняя жительница Бельц, 53-летняя женщина из Фалешт и 59-летняя жительница Кишинева. У всех были хронические заболевания. Общее число летальных исходов достигло 385.

Минздрав настоятельно просит население соблюдать все меры защиты: сохранять социальную дистанцию, как можно чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей, носить маску в общественном транспорте и в закрытых помещениях. При первых симптомах заболевания – температуре, кашле, насморке – следует незамедлительно позвонить семейному врачу или в “скорую”.

Где сегодня были зарегистрированы новые случаи коронавируса, представлено на графике ниже:

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