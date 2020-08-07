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Сегодня, 7 августа, в Молдове было подтверждено 362 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

19 из них – в Приднестровье. 6 новых случаев были “завезены” в страну: 3 из Великобритании и по одному из Турции, Украины и Франции. Всего сегодня было проведено 2572 теста, из которых 1990 первично.

Количество подтверждённых случаев за всё время пандемии составило 26 990. Вылечились 18 918 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё 7 человек. Общее количество летальных исходов составляет 835.

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