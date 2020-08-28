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За последние сутки в Молдове было подтверждено 358 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

3 новых случая были “завезены” – 2 из Турции, 1 из Румынии. Всего сегодня провели 1 765 тестов, из них 1 574 – первично.

За всё время пандемии коронавирусом в нашей стране заболели 35 904 человека. 24 777 человек вылечились, 981 пациент скончался.

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