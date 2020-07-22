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Сегодня, 22 июля, в Молдове было подтверждено 356 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки было сделано почти 2000 тестов. Больше всего новых случаев в Кишиневе – 189. Специалисты отметили, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшается. На втором месте Криуляны и Сорока, где сегодня выявлено по 13 новых случаев. 12 новых заболевших – в Резине. Как обстоит ситуация в других районах и муниципиях, представлено на графике ниже:

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