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Сегодня, 15 июля, в Молдове было подтверждено 332 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа было сделано 1 982 теста, из которых 1 434 первичных. В 332 случаях был выявлен коронавирус.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 20 040 случаев COVID-19. Всего вылечились 13 298 человек, скончались 659.

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