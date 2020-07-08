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Сегодня, 8 июля, в Молдове было подтверждено 330 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа было сделано 2 069 тестов, из которых 1 285 первично, 784 – вторично. 330 из них оказались положительными. 15 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 18 471 случай коронавируса. Вылечились 11 549 человек, скончались 614.

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