Подтверждено 327 новых случаев коронавируса

Подтверждено 327 новых случаев коронавируса

Сегодня, 21 июля, в Молдове было подтверждено 327 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За последние 24 часа было сделано 1733 тестов на обнаружение коронавируса, 1211 из которых – первично. 7 новых заболевших зарегистрированы в Приднестровье. Из общего числа подтвержденных сегодня случаев всего один был “завезен” в страну – из Италии. Остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 21442 случаев заболевания. Вылечились 14599 человек, скончались 707. Активными остаются 6004 случая.

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