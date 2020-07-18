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Сегодня, 18 июля, в Молдове было подтверждено 300 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

12 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье. 4 были “завезены” в Молдову: 3 из России, 1 из Румынии. Количество проведённых за сутки тестов составило 1 927. 1 411 из них были сделаны первично.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировано 20 794 случая коронавируса. Вылечились 14 183 человека, скончались 680.

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