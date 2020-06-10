Подтверждено 296 новых случаев коронавируса (ФОТО)

Подтверждено 296 новых случаев коронавируса (ФОТО)

Сегодня, 10 июня, в Молдове было подтверждено 296 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Всего сегодня было сделано 1587 тестов, из которых 1192 первично и 395 повторно. Общее количество подтвержденных за всё время случаев коронавируса в Молдове достигло 10321.

Вылечились 5930 человек. Скончались еще четверо: 80-летняя жительница Единец, 57-летний мужчина из Теленешт, 71-летняя жительница Дондюшан и 67-летний житель Оргеева. У всех были хронические заболевания. Общее число летальных исходов составляет на данный момент 371.

Где были зарегистрированы новые случаи, представлено на графике ниже:

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