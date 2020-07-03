Подтверждено 295 новых случаев коронавируса

Подтверждено 295 новых случаев коронавируса

Сегодня, 3 июля, в Молдове было подтверждено 295 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Всего за последние сутки было сделано 1825 тестов на обнаружение COVID-19, из которых 1320 первично. 1 новый случай был “завезен” из Российской Федерации, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 17 445 случаев коронавируса. Вылечились 10093 человек, скончались 572.

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