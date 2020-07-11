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Сегодня, 11 июля, в Молдове было подтверждено 284 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.



12 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье. Два были “завезены” в Молдову из Российской Федерации.

Количество проведённых за сутки тестов составило 1 743. 1 149 из них были сделаны первично.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 19 208 случаев коронавируса. Вылечились 12 456 человек, скончались 640.

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