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За последние 24 часа в Молдове было подтверждено 278 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

2 новых случая были “завезёны” в страну из Румынии и США. Всего сегодня провели 1 239 тестов, из них 863 – первично.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 30 183 человека. 21 220 человек вылечились, 896 скончались.

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