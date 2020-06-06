Подтверждено 264 новых случаев коронавируса

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Сегодня, 6 июня, в Молдове было подтверждено 264 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего сегодня было проведено 1548 тестов. Больше всего заболевших в Кишинёве (+71), в Бельцах (+30), Комрате (+25). Общее количество зарегистрированных за всё время случаев в Молдове достигло 9 511.

Вылечились 5 450 человек. Активными остаются 3 730 случаев. Общее количество летальных исходов за всё время составило 331.

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