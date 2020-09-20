Подтверждено 260 новых случаев коронавируса

Подтверждено 260 новых случаев коронавируса

Сегодня, 20 сентября, в Молдове было подтверждено 260 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За последние сутки было сделано 1142 теста, из которых 979 впервые. Один новый случай был “завезён” – из Германии.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 46 596 человек. Вылечились 34 636 пациентов, скончались 1203. Активными остаются 10757 случаев.

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