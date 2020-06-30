0

Сегодня, 30 июня, в Молдове было подтверждено 256 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа был сделан 1 751 тест, из которых 1 237 первично. 256 из них оказались положительными. 5 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 16 613 случаев коронавируса. Вылечились 9 382 человека, скончались 545.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.