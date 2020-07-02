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Сегодня, 2 июля, в Молдове было подтверждено 252 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа было сделано 1859 тестов на коронавирус, из которых 1398 – первично. 252 из них оказались положительными. 4 новых случая были “завезены” в страну, остальные местные.

В Кишиневе зарегистрировано 89 новых заболевших, в Бельцах и Комрате по 15, в Калараше 11, в Страшенах 10. Ситуация в остальных районах представлена на графике ниже.

Вылечились 9846 человек, скончались 560. Активными остаются 6744 случая.

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