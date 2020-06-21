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Сегодня, 21 июня, в Молдове было подтверждено 247 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

5 из них – в Приднестровье. Все случаи местной передачи. Всего сегодня было проведено 1052 теста, из которых 846 первично, остальные – повторно. Общее количество зарегистрированных за всё время пандемии случаев достигло 14200.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались еще 8 человек: 45-летний житель Окницы, 58-летний мужчина из Кагула, 64-летний кишиневец, 51-летняя жительница Чадыр-Лунги, 84-летняя женщина из Окницы, 72-летний мужчина из Тараклии, а также двое врачей – 65-летний медик из Бельц и 45-летняя медсестра из Кишинева. Общее число летальных исходов составляет 473, из которых 23 – медицинские работники.

Вылечились 7896 человек. Активными остаются 5831 случай.

Где были зарегистрированы новые случаи, представлено на графике ниже:

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