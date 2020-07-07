Подтверждено 235 новых случаев коронавируса

Подтверждено 235 новых случаев коронавируса

Сегодня, 7 июля, в Молдове было подтверждено 235 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За последние 24 часа было сделано 1647 тестов, 1040 из которых – первично. 235 оказались положительными, 3 из них – в Приднестровье. 4 новых случая были “завезены” в Молдову: по одному из России и Польши и два из Италии.

Вылечились 11241 человек. Скончались 603. Активными остаются 6297 случаев.

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