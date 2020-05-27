Подтверждено 232 новых случая коронавируса

Подтверждено 232 новых случая коронавируса

Сегодня, 27 мая, в Молдове было подтверждено 232 новых случая коронавируса. Информацию представило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Число проведенных сегодня тестов составляет 1663, из которых 1289 первичных и 374 повторных.

Общее количество подтвержденных за всё время случаев достигло 7537. Вылечились 3975 человек, скончались 274. Активными остаются 3288 случаев.

Где зарегистрированы новые случаи – представлено на графике ниже:

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md