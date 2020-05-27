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Сегодня, 27 мая, в Молдове было подтверждено 232 новых случая коронавируса. Информацию представило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Число проведенных сегодня тестов составляет 1663, из которых 1289 первичных и 374 повторных.

Общее количество подтвержденных за всё время случаев достигло 7537. Вылечились 3975 человек, скончались 274. Активными остаются 3288 случаев.

Где зарегистрированы новые случаи – представлено на графике ниже:

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