Подтверждено 230 новых случаев коронавируса

Подтверждено 230 новых случаев коронавируса

Сегодня, 17 июля, в Молдове было подтверждено 230 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

22 новых случая зарегистрированы в Приднестровье. Четыре были “завезены” в Молдову: 3 из Украины, 1 из Узбекистана.

Количество проведённых за сутки тестов составило 1 603. 1 166 из них были сделаны первично.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировано 20 494 случая коронавируса. Вылечились 13 913 человек, скончались 675.

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