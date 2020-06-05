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Сегодня, 5 июня, в Молдове было подтверждено 229 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего сегодня было проведено 1518 тестов. Общее количество зарегистрированных за всё время случаев коронавируса в Молдове достигло 9247. Вылечились 5240 человек.

За последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались еще 6 человек: 66-летний и 70-летний мужчины из Сынжерей, 63-летняя жительница Кишинева, 70-летний житель Кагула, 51-летняя женщина из Комрата и 59-летняя женщина из Бельц. У всех были хронические заболевания. Общее количество летальных исходов составляет 323.

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