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Сегодня, 4 июля, в Молдове было подтверждено 227 новых случаев коронавируса, 15 из которых в Приднестровье. Один случай был “завезен” из Турции. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 1832 теста, из которых 1326 первичных и 506 повторных. Число подтверждённых за всё время пандемии случаев достигло 17 672.

10 396 заражённых вылечились. За последние сутки скончались ещё 4 человека. Общее число летальных исходов составляет 580.

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