Подтверждено 224 новых случая коронавируса

Подтверждено 224 новых случая коронавируса

Сегодня, 16 июля, в Молдове было подтверждено 224 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа было сделано 1 889 тестов, из которых 1 280 первичных. 21 заболевший зарегистрирован в Приднестровье.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 20 264 случая COVID-19. Всего вылечились 13 640 человек, скончались 666.

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