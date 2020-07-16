0

Сегодня, 16 июля, в Молдове было подтверждено 224 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа было сделано 1 889 тестов, из которых 1 280 первичных. 21 заболевший зарегистрирован в Приднестровье.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 20 264 случая COVID-19. Всего вылечились 13 640 человек, скончались 666.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.