Подтверждено 223 новых случая коронавируса (ВИДЕО)

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Сегодня, 4 июня, в Молдове было подтверждено 223 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа было сделано 1449 тестов на обнаружение COVID-19. 223 из них оказались положительными. Больше всего новых случаев в Кишиневе – 89. В Чадыр-Лунге зарегистрировано 16 случаев, в Рышканах – 14. В Бельцах 13, в Комрате и в Приднестровье по 11, в Сынжерей 9, в Фалештах 8, в Яловенах 7. Единичные случаи – от 4 до 1 – выявлены в других районах страны.

Стоит отметить, что всего за всё время в Молдове было подтверждено 9018 случаев коронавируса. Вылечились 5009 человек, скончались 315. Активными остаются 3694 случая.

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