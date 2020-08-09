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Сегодня, 9 августа, в Молдове было подтверждено 217 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего за сутки было проведено 1063 теста, в том числе 777 первично. 2 новых случая были “завезены”: по одному из Румынии и Ирландии .

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 27 660 случаев коронавируса. Всего вылечились 19 300 человек, скончались 845.

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