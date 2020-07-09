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Сегодня, 9 июля, в Молдове было подтверждено 195 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки было сделано 1720 тестов, 1176 из которых первично. 195 из них оказались положительными, в том числе 3 в Приднестровье. Один новый случай был “завезен” из Кипра, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 18666 случаев COVID-19. Вылечились 11936 человек, скончались 624.

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