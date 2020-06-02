Подтверждено 188 новых случаев коронавируса

Подтверждено 188 новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает, что сегодня, 2 июня, в Молдове было подтверждено 188 новых случаев коронавируса. 

5 из них – в Приднестровье. 187 случаев местные, один был “завезен” из Турции. Количество сделанных сегодня тестов составило 1421. Общее число подтвержденных случаев коронавируса за всё время в Молдове достигло 8548. Вылечились 4378 человек, скончались 307.

Где зарегистрированы новые случаи заболевания – представлено на графике ниже:

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