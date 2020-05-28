Подтверждено 188 новых случаев коронавируса (ФОТО)

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Сегодня, 28 мая, в Молдове было подтверждено 188 новых случая коронавируса, 27 из которых – в Приднестровье. Всего сегодня было проведено 1445 тестов, 1231 из которых первично и 214 повторно.

Общее количество подтвержденных случаев достигло 7725. Вылечились 4123 человека.

Скончались еще 6 человек: 60-летний житель Бельц, 82-летняя женщина из Кишинева, 58-летний мужчина из Чадыр-Лунги, 75-летний житель Окницы, 78-летняя жительница Приднестровья и 65-летняя женщина из Дрокии. У всех были хронические заболевания. Общее количество летальных исходов составляет 282.

Где были зарегистрированы новые случаи – представлено на графике ниже: