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Сегодня, 19 июля, в Молдове было подтверждено 186 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки было сделано 999 тестов, из которых 692 первично. 43 новых случая от общего числа зарегистрированы в Приднестровье. Один был “завезен” в страну из Российской Федерации, остальные – местные.

Вылечились 14376 человек, скончались 684. Активными остаются 5920 случаев.

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