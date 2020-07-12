Подтверждено 174 новых случая коронавируса

Подтверждено 174 новых случая коронавируса

Сегодня, 12 июля, в Молдове было подтверждено 174 новых случая коронавируса, 6 из которых – в Приднестровье.  

За последние 24 часа был сделан 1071 тест на обнаружение коронавируса, из которых 743 первичных. В результате инфекцию выявили у 174 человек. Все новые случаи местные.

Таким образом, всего с начала пандемии в Молдове было зарегистрировано 19382 случая коронавируса. Вылечились 12667 человек. Скончались 642.

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